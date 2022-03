L’istituto Comprensivo Manzoni di Ravanusa in visita da Sua Santità il Papa, al Campidoglio e dal Ministro dell’Istruzione Bianchi

L’istituto Comprensivo Manzoni di Ravanusa in visita da Sua Santità il Papa a cui ha consegnato in dono un’opera realizzata dall’artista Rocco Carlisi. L’opera è stata realizzata utilizzando le macerie della tragedia accaduta alcuni mesi fa a Ravanusa a seguito dell’esplosione delle tubature del gas , tragedia costata la vita a diverse persone. L’opera d’arte nella sua funzione disvelante ci restituisce gli elementi cruciali dell’esperienza tragica, trasfigurando in simboli i fatti e le identità che hanno forgiato la memoria storica di tutta la comunità di Ravanusa e non solo.

I simboli sono apprezzabili facilmente nella fruizione dell’opera in quanto, seppur integrati nel corpo del manufatto, presentano una evidente autonomia semantica alla quale tutta l’opera si richiama.

Dopo la visita al Santo Padre la scolaresca con una rappresentanza di 18 alunni , alcuni insegnanti tra cui anche sfollati, sono stati accolti in Campidoglio nella sala delle bandiere , dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La tappa successiva è stata al Ministero della Pubblica Istruzione dove si sono intrattenuti con il Ministro Bianchi. Anche in questa occasione è stata donata al Ministro Bianchi come precedentemente al Sindaco della capitale e al santo Padre , una stampa di un’opera d’arte appositamente realizzata. Inoltre sono state realizzate alcune interviste con l’Osservatorio Romano e quindi la stampa vaticana