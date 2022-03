ACI Agrigento spegne le luci per “Earth Hour”

L’Automobile Club Agrigento, sostenendo l’iniziativa dell’Automobile Club d’Italia, ha deciso di aderire all’ Earth Hour 2022, iniziativa simbolica promossa annualmente dal WWF sul tema della sostenibilità e vincere la sfida del cambiamento climatico.

L’Aci Agrigento sosterrà il WWF attraverso lo spegnimento delle insegne degli uffici dell’Ente siti in Agrigento Via San Vito, sabato 26 marzo 2022 dalle ore 20,30 alle 21,30.

In particolare, l’Earth Hour nasce come evento per evidenziare l’urgenza e la necessità di contrastare il cambiamento climatico e l’Aci Italia e l’Aci Agrigento intendono offrire il proprio contributo per far riflettere sull’importante questione.

“Abbiamo voluto aderire– ha dichiarato l’Avv. Salvatore Bellanca, Presidente dell’Automobile Club di Agrigento – alla più grande mobilitazione globale promossa dal WWF: L’Ora della Terra. Un gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora teso a sensibilizzare e stimolare la partecipazione individuale per vincere la sfida climatica e chiedere un futuro di benessere più sicuro e sostenibile. Auspichiamo che, sabato 26 marzo dalle ore 20:30 alle ore 21:00, tutti i cittadini possano unirsi alla lodevole iniziativa per testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare il cambiamento climatico”.

Anche un gesto simbolico apparentemente semplice, come spegnere la luce per un’ora, è un contributo ad un futuro di benessere per le persone e per il Pianeta.