Incendiate 6 auto tra Racalmuto e Grotte

Notte di fuoco tra Racalmuto e Grotte dove ben sei automobili sono state inghiottite dal fuoco. In corso Garibaldi sono state due le vetture a prendere fuoco nei pressi della scuola “Pietro D’Asaro”. Un’altra auto è stata incendiata in piazza Barona e una quarta in via Spina.

A Grotte, invece, il rogo si è verificato in via Madonna delle Rocche dove le auto coinvolte sono state due. La contemporaneità dei gesti potrebbe far pensare ad una sola mano dietro gli eventi. Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri delle stazioni di Racalmuto e Grotte coordinati dai militari della Compagnia di Canicattì.