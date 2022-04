Sono in corso i lavori di pulizia straordinaria delle strade del territorio di Delia

I lavori, cominciati già alcune settimane fa, sono eseguiti dai dipendenti comunali e dagli operai dell’Ente di sviluppo agricolo (ESA) di Caltanissetta, grazie alla convenzione stipulata nel 2016 dall’Amministrazione Bancheri e rinnovata anche quest’anno.

Gli interventi effettuati riguardano la pulizia delle strade, rimozione erbacce, spietramento, decespugliamento nonché rimozione del terriccio che si è accumulato in seguito alle piogge.

Per il sindaco Gianfilippo Bancheri < >.

Un ringraziamento anche da parte dell’assessore all’Agricoltura, Antonio Gallo al direttore e ai funzionari dell’Esa < >.

Il Comune di Delia, a seguito dei recenti pensionamenti, risulta avere poco personale da utilizzare nella manutenzione e pulizia del verde pubblico, e quindi la sinergia con l’Esa nonché l’utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza risulta essere un modo per curare il decoro urbano a costo pressoché zero per l’Ente.