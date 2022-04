Delia, intitolata l’area a verde pubblico “Villetta S.Pio da Pietrelcina, a ricordo del suo promotore Ins. Pasquale Caramanna”

il consiglio comunale e la giunta municipale hanno accolto la proposta del comitato padre pio di intitolare l’area a verde pubblico ubicata in piazza toronto all’ insegnante pasquale caramanna.

da oggi detto spazio verde diventera’: villetta s.pio da pietrelcina, a ricordo del suo promotore ins. pasquale caramanna.

“siamo contenti di aver contribuito a questa scelta giusta e saggia” ha commentato il sindaco di delia gianfilippo bancheri.

“il consiglio comunale e la giunta si sono espressi favorevolemente e all’unanimita’ sulla proposta poiche’ nel tempo l’ins pasquale caramanna si e’ speso personalmente per la realizzazione di questo spazio, con tanta fatica e anche con fondi propri, con l’unico scopo di favorire la devozione dei cittadini verso padre pio.

l’amministrazione tramite questo atto ha voluto radicare il ricordo del concittadino pasquale caramanna come segno di riconoscimento per tutto cio’ che ha fatto per delia e per i deliani durante la sua vita”.

l’insegnante pasquale caramanna e’ stato presidente dell’associazione settimana santa per oltre quarantanni.