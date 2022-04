Delia, parte l’iter per realizzare nuovi cantieri di lavoro

Dopo aver concluso i cantieri del 2020 che hanno visto la realizzazione e la sistemazione del sagrato della Chiesa della Croce nonché la sistemazione dell’abbeveratoio comunale e dello spazio retrostante, con apposita comunicazione il Sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri ha aderito alla ripartizione delle somme previste per la realizzazione dei cantieri di lavoro per l’anno 2022 con finanziamento da parte della Comunità Europee

“L’ennesima opportunità per i disoccupati che permetterà nello stesso tempo, di riqualificare altre zone del paese e realizzare altre delle opere per la nostra comunità; – ha detto il Sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri–abbiamo aderito alle direttive dell’assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per essere presenti alla ripartizione delle somme che saranno assegnate dalla Regione probabilmente dopo l’estate con la presentazione di uno o più progetti in base alle somme assegnate”.

Già nel 2020 il Comune di Delia ha realizzato due cantieri di lavoro e nel 2022, dunque, sarà nuovamente presente per dare ulteriori risposte ai cittadini”.

