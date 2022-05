Rigassificatore Porto Empedocle, Michele Sodano presenta interrogazione

“Nella giornata di ieri ho posto un’interrogazione a risposta immediata al Ministero della Transizione Ecologica sul tema rigassificatore a Porto Empedocle.” Lo dice Michele Sodano, deputato ex Movimento Cinque Stelle e oggi nel gruppo Misto.

“È stata vergognosa la replica della Sottosegretaria Ilaria Fontana, la quale si è limitata a leggere un documento generico, senza entrare nel merito della questione, ignorando i quesiti da me posti, per esempio l’impatto che l’ecomostro avrà su turismo e paesaggio, visto che sorgerà a poca distanza dal patrimonio Unesco della Valle dei Templi. Il Governo della cosiddetta Transizione Ecologica si dimostra nuovamente sordo rispetto a soluzioni energetiche moderne e sostenibili, punta dritto per la sua strada e calpesta i diritti e le risorse di un territorio”.