Elezioni a Lampedusa, Filippo Mannino ufficializza la candidatura a sindaco

Manca poco più di un mese alla consultazione elettorale e si scadano i motori a Lampedusa. Al momento sono due i candidati a sindaco, da una parte l’attuale sindaco Toto Martello e oggi ad ufficializzare la sua candidatura è Filippo Mannino.

“Nel nostro Comune il tempo sembra essersi fermato. Ci ritroviamo con due isole maltrattate e trascurate, con i problemi di sempre. Penso sia arrivato veramente il momento della mia generazione che ha le capacità e le risorse per essere il nuovo collante delle nostre comunità, rispondendo alla politica del vecchio sistema, con una politica che porti nuove idee e che sappia guardare al futuro con un’ottica diversa”– ha dichiarato il candidato alla carica di Sindaco, Filippo Mannino, che sabato 7 maggio 2022 alle ore 18.30, inaugurerà il comitato elettorale per la lista “Filippo Mannino Sindaco – L’Alternativa C’è”, che avrà sede a Lampedusa in Via Roma n. 122.

“Partiamo dall’apertura del comitato elettorale che sarà il luogo dove gli elettori potranno confrontarsi con i candidati al consiglio comunale ed esporre le loro idee”, ha concluso Mannino.