Delia, il progetto di riqualificazione della villetta di Piazza Toronto continua senza sosta

Dopo avere espropriato l’aria per darla ai Cittadini, dopo anni e anni di attesa, l’Amministrazione Bancheri ha provveduto a realizzare una area fitness con attrezzi a corpo libero, omologati e a norma.

Inoltre si è provveduto a realizzare un’area di sgambettamento per cani nonché a collocare alcune panche, richieste dai Cittadini e acquistate dall’Amministrazione.

Mesi addietro nella stessa area sono stati anche collocati diversi alberelli per i bambini nati dal 2013 al 2017.

La soddisfazione del sindaco Gianfilippo Bancheri.

