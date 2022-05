Boom di ciclisti travolti sulle strade, l’Aci promuove corso per automobilisti

In provincia di Catania nel biennio 2019-2020 sono stati feriti 157 ciclisti. Sono i dati forniti dall’Aci Catania che rilancia la campagna sulla sicurezza stradale.

“Per ogni incidente in prossimità di un incrocio, se ne registrano due su un rettilineo” spiega Maurizio Magnano, presidente ACI di Catania.

Cresce il numero di ciclisti

Secondo i dati fornita dall’Aci, la vendita di biciclette e di e-bike su scala nazionale nel 2019 è aumentata del 7% rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto alla diffusione proprio delle e-bike, da sole cresciute del 13%, passando da 173mila a 195mila pezzi venduti, con 1,713 milioni di unità in totale.

Aumenta anche l’uso di altre forme di micromobilità elettrica, in particolare i monopattini (+100.000 in uso in Italia), che ai fini della circolazione stradale sono stati equiparati alle biciclette (legge 160 del 27 dicembre 2019).

Il boom con la pandemia

Tra i motivi dell’incremento ci sono gli incentivi governativi all’acquisto delle bici ma anche la “necessità di distanziamento” e la “paura di assembramenti sui mezzi pubblici” dovuti alla pandemia.

Il ritorno in auto dopo la fine emergenza Covid19

Secondo i numeri dell’Aci, la prima metà del 2021 “ha evidenziato il recupero della quota modale dell’auto, ormai ai livelli pre-Covid, rispetto alla mobilità dolce, in riassestamento dopo la grande crescita del 2020”

Anche dal mercato provengono gli stessi segnali: dopo un boom di vendite di biciclette nel 2020, il mercato complessivo nel 2021 ha segnato una flessione del 2%, pur essendo aumentate le vendite di e-bike.

Gli incidenti nel Catanese

Nella Provincia di Catania nel 2019 si sono registrati 2745 incidenti stradali con vittime o feriti gravi, mentre l’anno seguente ben 20 persone (su 36 totali) hanno perso la vita per episodi avvenuti all’interno dei centri urbani.

“Formare gli automobilisti”

L’Aci ha predisposto dei corsi per gli automobilisti, in modo da renderli più pronti alla nuova mobilità, arricchita da tanti ciclisti e da chi si sposta con altri mezzi “verdi”, tra cui i monopattini.

“Per preparare i nuovi utenti della strada abbiamo autorizzato l’apertura nel nostro territorio di una scuola guida Ready2Go, metodo didattico delle autoscuole ACl per formare guidatori più responsabili” spiega Maurizio Magnano, presidente dell’Automobile Club di Catania.

“l nostri simulatori in dotazione nelle autoscuole Ready2Go contribuiscono notevolmente a fare acquisire all’allievo competenze indispensabili alla guida” conclude.