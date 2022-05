Grotte, pistola carica e pronta all’uso: arrestato 48enne

I carabinieri della stazione di Grotte, coadiuvati dai militari del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno arrestato un 48enne bracciante agricolo residente a Racalmuto, per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco e munizioni. L’agricoltore è stato sorpreso in possesso di una pistola calibro 9 e relativo munizionamento.

Quando ha visto i carabinieri arrivare nella sua casa di campagna ha tentato di disfarsi dell’arma, occultata in un sacchetto, lanciandola dalla finestra.

Tentativo che non è riuscito poiché i militari hanno recuperato la pistola e perquisito l’intera abitazione trovando anche una il caricatore con 9 cartucce. L’arma, posta sotto sequestro, è stata inviata al Ris di Messina per gli accertamenti di rito e per capire se è stata utilizzata.