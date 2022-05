Grotte, furto in un cantiere edile: rubati recinzioni metalliche e cartelli stradali

Furto in un cantiere edile in via Ingrao a Grotte. I ladri, sono entrati in azione nelle ore notturne, e hanno portato via due recinzioni metalliche e cinque cartelli stradali.

A fare la scoperta è stato un imprenditore edile, titolare della ditta, racalmutese di 35 anni, che si è presentato alla locale stazione per denunciare il furto.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per provare a identificare gli autori.