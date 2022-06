Delia, sono cominciati gli interventi di disinfestazione degli immobili scolastici e comunali

La settimana prossima, così come programmato dall’Amministrazione Bancheri, saranno eseguiti i primi interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato.

“Come ogni anno poniamo massima attenzione a questi interventi. Già abbiamo cominciato con gli edifici di proprietà dell’Ente e la settimana prossima procederemo con il centro abitato, viste le anomale temperature per questo mese dell’anno.

Gli interventi si ripeteranno ogni mese per tutto il periodo estivo in modo da debellare e ridurre drasticamente gli insetti e i topi che con il caldo tendono ad uscire fuori dalle reti fognarie.

Siamo sempre sul pezzo e cerchiamo di attenzionare nei limiti del possibile tutte le situazioni che possono creare problemi ai nostri cittadini” ha affermato il Sindaco Gianfilippo Bancheri

loading..