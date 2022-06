Sicilia, Armao: “Cdm approva norma che sblocca 211 mln nel 2022”

“Anche il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.”, gia’ determinato dalla Commissione paritetica Stato-Regione Siciliana ed attuativo del punto 8) dell’Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 16 dicembre 2021 tra il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ed il ministro dell’Economia e le finanze Daniele Franco. Lo dice l’assessore regionale siciliano all’Economia Gaerano Armao. “La norma, che modifica l’art. 7 del D. Lgs. n. 158/2019, determina la possibilita’ per la Regione di utilizzare nell’esercizio 211 milioni di euro – aggiunge – pari a circa la meta’ dell’importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l’approvazione del rendiconto 2018. La norma dovra’ adesso essere emanata con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, iter che dovrebbe definirsi in qualche settimana. Come gia’ precisato dall’Assessorato all’economia durante il dibattito all’Ars sull’approvazione del bilancio 2022-24, che sara’ pubblicato sabato prossimo in Gazzetta Ufficiale, l’entrata in vigore di tale disposizione di attuazione consente di liberare ingenti risorse assegnate a capitoli che erano stati congelati, ma che adesso diverranno immediatamente disponibili”.

