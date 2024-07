Si è ufficialmente costituito il Coordinamento del Comitato referendario per

l’abrogazione della legge sull’ autonomia differenziata a Canicattì. Questo nuovo organismo nasce con

l’obiettivo di promuovere e sostenere il referendum volto ad abrogare il modello di autonomia

differenziata approvato dal governo nazionale, che genererà disuguaglianze significative tra le diverse

regioni del Paese.

Il Comitato è composto da cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali, membri di varie associazioni

civiche ed organizzazioni politiche. Tutti uniti dalla volontà di garantire maggiore equità e solidarietà

territoriale, superando le attuali frammentazioni che penalizzano il nostro territorio e molte altre aree

del Paese e che rischiano di aumentare dopo l’approvazione di questa legge.

L’Autonomia Differenziata, così come è stata concepita, porterà a disparità notevoli nelle opportunità e

nei servizi tra le diverse regioni italiane. Il nostro scopo è quello di informare e sensibilizzare la

popolazione sui rischi e le problematiche legate a questo modello, proponendo soluzioni che mirino a

una maggiore coesione sociale e territoriale.

Il Comitato si impegnerà nei prossimi mesi in una serie di iniziative informative e di mobilitazione, tra cui

la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge, incontri pubblici, conferenze, campagne sui

social media e distribuzione di materiale informativo, al fine di raccogliere il sostegno necessario per

portare la questione a referendum.

Invitiamo tutti i cittadini di Canicattì e dintorni a partecipare attivamente alle attività del Comitato e a

unirsi a noi nella lotta per un’Italia più giusta e unita.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Coordinamento tramite e-mail all’indirizzo:

no.aut.differenziatacanicatti@gmail.com

Il Coordinamento del Comitato referendario per l’abrogazione della Legge sull’ autonomia

differenziata a Canicattì:

Rosaria Alaimo – CGIL

Gaetano Vella – Partito Democratico

Fabio Falcone – Movimento 5 Stelle

Salvatore Treppiedi – A.V.S. Alleanza Verdi Sinistra

Pietro Aquilino – Comitato NO AD

Andrea Vergottini – Giovani Democratici