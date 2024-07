“Nessun arretramento rispetto alle risorse da destinare al Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza. Nella manovra finanziaria estiva stiamo stanziando 20 milioni di euro e prevediamo che nella manovra autunnale si destinino altri 12,5 milioni di euro per far fronte alle erogazioni degli assegni mensili a favore dei disabili beneficiari. In commissione Bilancio lavoriamo secondo questo criterio per garantire i trasferimenti ai Distretti sociosanitari che gestiscono i patti di servizio con i disabili”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.