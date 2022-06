Podismo, è in programma il 1° trofeo “Città di Campobello”

A Campobello di Licata è in programma il 1° trofeo “Città di Campobello”. Saranno centinaia gli atleti che accorreranno in paese con le loro famiglie. Sarà anche occasione per mostrare le “bellezze” – secondo gli organizzatori – della cittadina. L’organizzazione: “Vi aspettiamo a braccia aperte. Sarà una grande festa…se ci sarete”. La competizione si terrà giorno 23 del prossimo mese di luglio

Giovanni Blanda

