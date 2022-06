Castrofilippo, svaligiata casa di pensionato 76enne

Ladri in azione a Castrofilippo. Ignoti, approfittando della momentanea assenza del padrone di casa – un pensionato di 76 anni – sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione in via Michelangelo e a portare via monili d’oro e banconote.

È stato lo stesso pensionato a recarsi dai carabinieri della locale stazione e denunciare l’episodio. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del colpo.