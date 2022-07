Canicattì: via Sabotino , gli abitanti segnalano lo stato di degrado del quartiere

Siamo in via Sabotino a Canicattì, quelle che vedete nelle foto è la condizione in cui sono costretti a convivere gli abitanti del quartiere. Degrado, sporcizia , topi e pericoli in agguato. Alcuni abitanti del quartiere ci hanno segnalato e fornito materiale fotografico della situazione e ci hanno detto di avere già segnalato la situazione al Comune senza ricevere alcun riscontro. Si sono rivolti alla nostra testata per chiedere che qualcuno degli addetti ai lavori intervenga. Noi giriamo l’appello a chi di dovere