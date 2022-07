La Conferenza di Capigruppo sostiene le posizioni del sindaco Corbo sulla assoluta contrarietà alla realizzazione della discarica di C.da Grotticelle.

Si è riunita stamani la Conferenza di Capigruppo per discutere sulla procedura di valutazione d’impatto ambientale nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale in merito alla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi/non putrescibili in c.da Grotticelle nel Comune di Naro.

E’ prevista infatti, per giovedì 14 luglio, una conferenza di servizi indetta dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, dipartimento dell’Ambiente, che coinvolgerà i sindaci del nostro Comune, Vincenzo Corbo, del Comune di Naro, Maria Grazia Brandara, e del Comune di Castrofilippo, Antonio Francesco Badalamenti.

I Capigruppo comunali, ribadendo quanto già espresso nel consiglio comunale del 30 maggio u.s. a seguito di una specifica mozione, ovvero l’unanime contrarietà alla realizzazione della discarica, oggi si sono riuniti per redigere un documento congiunto attraverso il quale ribadiscono il loro totale appoggio al sindaco Corbo in questa strenua difesa del territorio e dei diritti di tutti i portatori di interesse diffuso.

I firmatari, Liliana Marchese Ragona (Capogruppo Fratelli d’Italia),

Carmelo Onolfo (Capogruppo Corbo Sindaco), Diego Ficarra (Capogruppo Forza Italia), Cesare Sciabarrà (Capogruppo Sciabarrà Sindaco), Calogero Restivo (Capogruppo Facciamo Squadra) e

Domenico Licata (Presidente C.C.) col suddetto documento, hanno dato mandato al Sindaco Corbo di leggere l’atto in sede di Conferenza di Servizi affinchè passi l’inequivocabile messaggio di coesione di tutte le parti politiche sull’indiscutibile priorità della tutela della salute della Comunità e della vivibilità del territorio.

Questo il contenuto del documento congiunto: Al sig. SINDACO

p.c. Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Documento condiviso sulla totale contrarietà alla realizzazione della discarica in c.da Grotticelle.

In data 12/07/2022, a seguito di formale convocazione prot. n. 27410 dell’11 luglio 2022, si è riunita la Conferenza di Capigruppo per discutere del punto all’odg riguardante la “Realizzazione discarica rifiuti speciali non pericolosi/non putrescibili in C.da Grotticelle nel Comune di Naro (AG)”. Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”. Alla luce della prossima conferenza di servizi, indetta per il 14 luglio p.v., i capigruppo presenti: Liliana Marchese Ragona, Carmelo Onolfo, Diego Ficarra, Cesare Sciabarrà, Calogero Restivo presieduti dal Presidente del C.C., Domenico Licata, esprimono estrema preoccupazione per lo scenario che interesserà un sito in cui sono installate diverse colture bio, dove insistono parecchie case residenziali, falde acquifere di uso potabile e un importante sito archeologico di rilevante interesse storico.

A ulteriore rafforzamento della mozione approvata in C.C. con la Deliberazione n. 22/2022 la Conferenza di Capigruppo ribadisce la propria convergenza alla totale e assoluta contrarietà alla realizzazione della discarica, riservandosi, altresì, in base all’esito della Conferenza di servizi, di adire altre forme di coinvolgimento pubblico della popolazione quali sit-in o altre forme di civile protesta. Si allegano altresì, per farne parte integrante, la mozione su citata, prot. 13922 del 08/04/2022 e la nota a firma del sindaco Vincenzo Corbo prot. n. 20634 del 23/05/2022.

La Conferenza di Capigruppo, dando voce all’intero Civico Consesso, nell’intento di porsi a totale supporto dell’Amministrazioni Comunale, dà mandato al Sindaco, per il tramite del Presidente del C.C., di leggere il presente atto durante la Conferenza di Servizi testè citata, affinché passi l’inequivocabile messaggio che la salute della nostra Comunità andrà tutelata con tutti i mezzi e in tutte le forme.

I firmatari:

Liliana Marchese Ragona (Capogruppo Fratelli d’Italia) – Carmelo Onolfo (Capogruppo Corbo Sindaco) – Diego Ficarra (Capogruppo Forza Italia) – Cesare Sciabarrà (Capogruppo Sciabarrà Sindaco) – Calogero Restivo (Capogruppo Facciamo Squadra) – Domenico Licata (Presidente C.C.)

L’Ufficio Stampa e Presidenza CC

dr.ssa Teresa Monaca