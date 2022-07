RAVANUSA: approvate attivita’ di inclusione sociale per bambini diversabili fino a fine 2022

Ravanusa 11 luglio 2026. Il comune di Ravanusa, sensibile alla socializzazione ed integrazione dei soggetti diversabili ed accogliendo le richieste di attività di integrazione sociale per tutto l’arco della giornata, da parte delle famiglie in cui sono presenti bambini diversabili, ha approvato( con protocollo 2022.00012716 del 05-07-2022) un progetto di integrazione sociale, che impegnerà bambini e ragazzi cinque giorni a settimana per i prossimi cinque mesi. Le attività saranno organizzate dall’Associazione PRO SPORT di Ravanusa, presente sul territorio da diversi anni, per un importo complessivo di € 7.000,00.

“ Ritenendo validi gli obiettivi che l’Associazione persegue e che la contraddistinguono da moltissimi anni per l’impegno e la dedizione nel settore sociale in favore dei disabili- spiega il sindaco Carmelo D’Angelo- abbiamo ritenuto di estendere le attività rivolte ai ragazzi diversamente abili fino a fine 2022. L’amministrazione comunale, negli ultimi anni, sostiene percorsi di inclusione sociale ed interventi a sostegno della disabilità, che hanno lo scopo di incentivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione sociale, allo scopo di favorire un integrale sviluppo della persona, mediante l’utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi, nonché di assicurare una dignitosa condizione di vita ai cittadini diversamente abili residenti nel Comune, consentendo il loro sviluppo sociale, morale e civile”