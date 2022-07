Campobello di Licata impugnato l’esito delle elezioni amministrative del 12.6.2022

Impugnato l’esito delle elezioni amministrative del 12.6.2022.

E’ stato proposto ricorso al TAR Sicilia Palermo avverso la proclamazione degli eletti alle scorse elezioni amministrative del 12.6.2022 del Comune di Campobello di Licata e per l’integrale annullamento delle operazioni elettorali.

Alla base del ricorso la invalidità del procedimento elettorale viziato da irregolarità tali da inficiarne il corretto svolgimento con violazione della libera e consapevole espressione del voto e alterazione dell’esito delle elezioni, con il conseguente interesse dei cittadini in funzione dell’interesse pubblico generale a richiedere l’annullamento delle elezioni per il ripristino delle regole democratiche violate.