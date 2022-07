Canicattì…. semafori spenti da due anni….spendiamo tutto in monnezza e scerbamento

Quello che vedete nella foto è l’incrocio più trafficato di tutta la città di Canicattì. In un incrocio così trafficato è naturale che vi siano dei semafori, che gestiscano il traffico proveniente da 4 arterie principali. I semafori che dovrebbero regolamentare questo incrocio non funzionano da quasi due anni . Lo ha ereditato la nuova amministrazione da quella precedente, una sorta di passaggio del testimone.

E’ strano che si trovino decine di migliaia di euro per scerbamenti e pulizie straordinarie tutte mai documentate , e non si trovino i danari per mettere in sicurezza dei semafori così importanti per il traffico cittadino e l’incolumità della persone. Eppure nel primo caso non si bada a spese , nel caso dei semafori che non funzionano da due anni non si riescono a trovare i soldini. Strane le dinamiche di questo nostro Comune. E se come abbiamo fatto con le isole di prossimità mobili, magari si decidesse di mettere qualcuno che accendesse e spegnesse il verde e il rosso a seconda delle precedenze , secondo voi il problema si risolverebbe? Un’idea su come creare nuovi posti di lavoro. Il nostro è un suggerimento, magari il Sindaco ne farà buon uso .