Castrofilippo, anniversario della scomparsa dell’appuntato dei carabinieri Salvatore Bartolotta

Il 29 luglio prossimo ricorre il 39° anniversario della scomparsa dell’appuntato dei carabinieri M.O.V.C. “alla memoria” Salvatore Bartolotta, tragicamente deceduto a Palermo nell’attentato al Giudice Rocco Chinnici. Per l’occasione presso il cimitero del paese alle 9.30 si terrà un omaggio floreale sulla tomba del militare al quale seguirà una Santa messa che verrà officiata alle 10 presso la chiesa Sant’Antonio Abate. Al termine della funzione religiosa ci sarà poi una visita alla “Scala della Memoria” realizzata dall’amministrazione comunale di Castrofilippo per ricordare l’appuntato Salvatore Bartolotta e tutte le vittime innocenti della mafia. Alla cerimonia, organizzata dal comune e dall’arma dei carabinieri saranno presenti: i familiari del militare, assassinato nella strage di via Pipitone Federico nel luglio del 1983, il Comandante provinciale dell’arma dei carabinieri il colonnello Vittorio Stingo, autorità religiose, civili e militari.