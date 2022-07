Grotte, 2.5 milioni di euro per opere pubbliche di messa in sicurezza

Con decreto del Ministero dell’interno sono stati individuati i Comuni a cui spetta il contributo da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio.

In particolare, per l’anno 2022 i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 450.000.000,00.

Il Comune di Grotte è risultato beneficiario di quasi 2,5 milioni di euro destinati a tre diversi progetti: contrada Fanara, contrada Mandra e Via delle Rose.

“Ancora un grande successo per la squadra che amministra il nostro Comune che conferma lo straordinario lavoro della Giunta comunale, un vero team di amici e non semplicemente un’aggregazione politica.

Desidero ringraziare in particolare l’Assessore ai Lavori Pubblici Arch. Antonio Morreale per il tenace e costante lavoro che ci porta a continui successi nel settore dei lavori pubblici, all’Ufficio tecnico comunale ed a tutti quei tecnici esterni che non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio.” dichiara il Sindaco Alfonso Provvidenza.