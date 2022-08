Intesa Regione-Ryanair per potenziare collegamenti, “Più voli in Sicilia”

“Per noi di Ryanair la Sicilia rimane uno dei mercati più interessanti. Non è un caso che assicuriamo nell’Isola oltre cento tratte, di cui sessanta internazionali, e che contiamo di effettuare nuovi investimenti, specie nei collegamenti interni”. Lo ha ribadito l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, nel corso dell’incontro avuto oggi nella sede di Dublino con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Al centro del colloquio anche il potenziamento dei collegamenti da e per Trapani, dove da almeno due anni si registra una robusta crescita in termini di movimenti e di passeggeri. Musumeci ha assicurato al numero uno di Ryanair che “la Regione continuerà a sostenere la strategia della compagnia irlandese, con l’obiettivo di arrivare presto a venticinque milioni di viaggiatori, in partenza e in arrivo in Sicilia”.

Airgest e Ryanair, si ricomincia, Ombra “la compagnia ha puntato di nuovo su Trapani”

Il futuro degli aeroporti non potrà prescindere dal rapporto con le compagnie aeree low cost. Ne è convinto Salvatore Ombra, manager di Airgest, la società che gestisce lo scalo di Trapani. Ospite di Talk Sicilia, Ombra ha spiegato come Qil sistema dell’incentivazione ormai, che non è soltanto un tema delle società low cost delle compagnie low cost, ormai le compagnie, anche grandi, per atterrare su un determinato territorio, per muoversi, chiedono delle agevolazioni. Non ci si deve scandalizzare”.

Raynair adesso punta di nuovo su Trapani

Rispetto al rapporto con Ryanair, Ombra spiega che “con un pizzico di anticipo rispetto agli altri, abbiamo il rapporto che Ryanair poteva avere con il nostro territorio. Abbiamo fatto veramente un gran gol perché eravamo diventati la base più grande di Ryanair. Da Roma in giù, cioè avevamo costruito una piccola Pisa, una piccola Bergamo. Trapani poteva essere una base enorme per poter rilanciare anche verso il Nord Africa. Poi, una serie di vicende hanno portato a un azzeramento dell’attività lavorativa su Trapani. Tanto che a marzo 2019 la compagnia avrebbe cancellato l’ultimo volo , quello per Bologna, e avrebbe abbandonato Trapani. Oggi abbiamo ricostruito un rapporto, abbiamo iniziato a lavorare di nuovo mettendo la credibilità che avevamo sull’aeroporto. Oggi la compagnia ha nuovamente puntato su Trapani”.