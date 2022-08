Grotte, 100 mila euro per la manutenzione straordinaria del corso principale

L’Assemblea Regionale Siciliana ha destinato un finanziamento di euro 100.000,00 per la manutenzione straordinaria del Corso Garibaldi a Grotte. “Si tratta di un intervento importantissimo che ci consentirà finalmente di eliminare i diversi ammaloramenti della pavimentazione stradale che interessano il corso principale della nostra cittadina”, dichiara il Sindaco Alfonso Provvidenza.

“Ringrazio il deputato regionale On. Michele Catanzaro per avere accolto l’istanza proveniente dal nostro territorio; grazie, infatti, ad un suo emendamento in sede di variazioni di bilancio abbiamo ottenuto questo importante finanziamento,” ha concluso il primo cittadino.