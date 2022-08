Turismo, Musumeci: “Estate record in Sicilia”

“Si preannuncia un’estate da record per il nostro turismo. Secondo le stime del Centro studi e ricerche per il Mezzogiorno (Srm) quest’anno le presenze in Sicilia potrebbero toccare i 14 milioni. Tra i motivi di questa scelta, la grande ricchezza della nostra Isola tra storia, arte, cultura, mare e natura. Sono sicuro che sapremo accogliere nel migliore dei modi le tante persone che arriveranno. Il nostro obiettivo deve essere quello di migliorare ancora di più l’offerta dei servizi, perché il turismo può essere una grande leva per creare sviluppo e benessere.” Cosi il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.