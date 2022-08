Delia, manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione

Ancora un passo in avanti verso il traguardo dell’efficientamento energetico. La giunta municipale di Delia ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo, redatto dal geometra comunale Luigi Lucchese, di “Manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione”, per un importo complessivo di 36.069,99.

L’obiettivo green il cui processo è iniziato nel 2020 con l’adeguamento normativo di parte degli impianti della pubblica illuminazione ora si avvia ad essere raggiunto.

