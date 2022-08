Grotte, la nona edizione de “La Corrida”

Si terrà Venerdì 12 Agosto in piazza Marconi a partire dalle 21:30 la nona edizione de “ La Corrida Città di Grotte” con il patrocinio del comune di Grotte e l’ esilarante conduzione di Aristotele Cuffaro. Come per le precedenti edizioni , quella di quest’ anno si preannuncia ricca di comicità, spettacolo e divertimento con il giudizio insindacabile del pubblico munito di fischietti , campanacci e piatti. Semplice la formula: nella prima parte dell’ esibizione i concorrenti si esibiscono con tranquillità ; nella seconda parte , il pubblico esprime il suo gradimento con applausi , frasi di approvazione o di disapprovazione con sonagli, campane, fischietti, pentolame e oggetti di ogni genere.