Grotte, sorpreso con cocaina: denunciato 31enne

Un trentunenne bracciante agricolo, di Agrigento, residente a Grotte, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il giovane è incappato in un posto di controllo effettuato dai carabinieri di Grotte. Quindi è scattata una perquisizione personale, e addosso al trentunenne sono stati rinvenuti pochi grammi di cocaina. Da qui è scaturita la decisione di effettuare un’accurata perquisizione domiciliare.Durante l’ispezione rinvenuti complessivamente 4 involucri in cellophane contenenti cocaina del peso complessivo di 8,15 grammi, un bilancino elettronico di precisione, tre pezzetti di carta stagnola, verosimilmente, usata per confezionare la dosi, e materiale vario per “tagliare” la droga.