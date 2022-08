Arriva la macchina mangia plastica nel Palermitano grazie ai fondi del ministero

A Villabate, nel Palermitano, si attende l’arrivo dell’eco compattatore mangia plastica. Dopo il via libera del ministero della Transizione ecologica che nei mesi scorsi aveva approvato il finanziamento per il Comune di Villabate, adesso si sta procedendo a perfezionare l’acquisto. Operazione che dovrebbe essere fatta a stretto giro di posta dal momento che in questi giorni la giunta ha approvato la variazione di bilancio con cui si prende atto dell’acquisizione del finanziamento e del relativo inserimento delle somme nella manovra finanziaria. Atto propedeutico all’utilizzo delle somme.

La variazione di bilancio, come si legge nella delibera di giunta, è finalizzata alla previsione finanziaria del contributo del ministero della Transizione ecologica di 30 mila euro nell’ambito del programma sperimentale mangia plastica da destinare all’acquisizione di un eco compattatore ai fini della riduzione della produzione dei rifiuti in plastica. Si tratta di un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di ridurne il volume per favorirne il riciclo, in un’ottica di economia circolare.

Il decreto di finanziamento

La novità è contenuta nel decreto del ministero della Transizione ecologica del 2 settembre 2021, numero 360, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 243 dell’11 ottobre 2021. Il programma Mangiaplastica finanzia l’acquisto di un solo eco-compattatore per i Comuni con meno di 100 mila abitanti e di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti per i Comuni con una popolazione superiore. In particolare, ogni comune può ricevere un contributo di 15 mila euro per eco-compattatori di capacità media e 30 mila euro per eco-compattatori di capacità alta. La dotazione totale è di 27 milioni di euro per tutta Italia, di cui 5 milioni per il 2022. La misura sarà confermata fino al 2024, con le risorse rimanenti.