Aperte le iscrizioni per Arbitro di calcio

Si comunica che l’AIA sezione di Agrigento ha aperto le iscrizioni per diventare arbitro di calcio della FIGC rivolto a maschi e femmine d’età compresa tra i 14 anni e i 40 anni.

Diventare arbitro di calcio FIGC da diritto a:

– Tessera per entrare gratis in tutti gli stadi d’Italia .

– Rimborso spese e diaria gara .

– Materiale LEGEA

– Crediti scolastici

– Fare sport sano e gratuito seguito da istruttori qualificati .

Inoltre fino all’età di 18 anni e’ possibile ottenere il doppio tesseramento arbitri / calciatore .

Per iscriversi basta inviare una mail a agrigento@aia-figc.it oppure visitare il sito www.aiaagrigento.it e cliccare l’apposito form corso per arbitri di calcio .