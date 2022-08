Licata sommersa dai rifiuti, la “cartolina denuncia” del circolo Lega

“Abbiamo voluto affidare ad un manifesto il nostro disappunto per la condizione in cui versa gran parte del nostro territorio, sommerso in più punti da rifiuti e scarti ingombranti. Crediamo la nostra città meriti molto di meglio”.

Il circolo cittadino della Lega Salvini Premier si esprime così dopo la collocazione di otto manifesti contenenti foto del degrado da cui è investita la città.

“Se da un lato va stignatizzata l’incivilta’ di una fetta di popolazione, dall’altra non possiamo non evidenziare gli errori e i limiti di un’amministrazione comunale che anche in materia di gestione dei rifiuti ha finora clamorosamente fallito la propria mission”.