Anche il Comune di Delia ha il suo regolamento per la cessione e il trasferimento di cubatura

Anche il Comune di Delia ha il suo regolamento, approvato dal Consiglio comunale, per la cessione e il trasferimento di cubatura previsto dall’ art. 22 della L.R. n. 16 del 10/08/2016 come modificato dall’art. 17 della L.R. n. 23 del 06/08/2021.

Il regolamento non altera ne può derogare alla programmazione prevista dal piano regolatore generale ma consente solo a chi deve realizzare un fabbricato di raggiungere un risultato migliore in termini di volumetria edificabile a beneficio di uno dei due lotti».

Soddisfazione è stata espressa dell’Assessore Paolo Lauricella che ha così precisato: “il contratto di cessione dei diritti edificatori o di trasferimento di cubatura , ed è questa la novità più saliente , potrà avere luogo anche tra fondi non necessariamente compresi nella medesima zona urbanistica , e pertanto non necessariamente appartenenti allo stesso foglio di mappa e non necessariamente contigui , purchè aventi la stessa destinazione urbanistica , e ciò a beneficio dei proprietari e degli operatori del settore edilizio e artigianale, con evidenti ricadute positive sul nostro territorio in termini di crescita produttiva , economica ed occupazionale”.