Appicca fuoco nel proprio edificio: arrestato 50enne

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un cinquantenne per l’incendio in un appartamento al terzo e ultimo piano di una casa popolare in via Dusmet, nel quartiere Santa Flavia, a Caltanissetta.

I poliziotti, la notte scorsa, giunti sul posto hanno notato un uomo, inseguito da alcune persone, che tentava di allontanarsi dal luogo dell’incendio. L’indagato, che è stato bloccato, identificato e sottoposto a perquisizione personale, aveva in mano un accendino funzionante. Ultimato lo spegnimento dell’incendio da parte di due squadre dei vigili del fuoco, all’interno dell’appartamento di proprietà dell’uomo fermato dai poliziotti sono stati trovati dei materassi disposti a piramide per alimentare le fiamme.

Nelle prime fasi dell’intervento i soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco, per motivi di sicurezza, hanno evacuato tutti gli abitanti dello stabile, rientrati nelle loro abitazioni dopo lo spegnimento dell’incendio. L’arrestato è stato condotto in Questura e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pm, è stato accompagnato alla locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Indagini sono in corso per accertare i motivi che lo hanno spinto al gesto.