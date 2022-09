“Regalo cani di razza Maltese” ma era una truffa online: indagini

Una donna di 32 anni di Agrigento è l’ennesima vittima di una truffa online messa a segno mediante un annuncio fittizio sui social network. L’agrigentina era stata “attirata” dal messaggio “regalo cani di razza maltese” apparso sul computer volendo fare una sorpresa al figlio per il giorno del suo compleanno.

Così ha contattato il profilo che aveva postato l’annuncio e ha inviato 100 euro quali contributo per le spese di spedizione.

Poco dopo le è arrivata una richiesta di ulteriori 500 euro per coprire spese sanitarie e altre questioni burocratiche. Una volta aver capito che l’annuncio era di fatto un tentativo di truffa, la 32enne si è presentata alla Caserma Anghelone a denunciare l’accaduto. Indagini in corso per risalire all’identità del truffatore.