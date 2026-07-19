Incidente mortale durante la notte a Palermo. Alessandro Vecchio, 38 anni, di Villabate, ha perso la vita in viale Regione Siciliana dopo essersi schiantato contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalla vettura e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione dell’infortunistica della polizia municipale.

“Un grande lavoratore – commenta la cugina di Alessandro, Rosalia Capasso – un ragazzo solare sempre con il sorriso stampato in viso, pronto ad aiutare qualsiasi persona si trovasse in difficoltà. Perdiamo una persona cara ma anche preziosa. Lascia un buon ricordo in tutti noi. Non meritava di andare via così presto. Alessandro aveva 38 anni e ancora una vita davanti da condividere con le persone care“