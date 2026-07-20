Ha ingannato l’attesa in aeroporto, facendo un giro tra i negozi dove ha adocchiato e rubato un costoso paio d’occhiali da sole e un profumo di un noto marchio. L’uomo, un 55enne originario della provincia di Agrigento, è stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato, quando già l’imbarco del suo volo era stato completato e l’areo stava per decollare alla volta di Milano Malpensa. L’intervento degli agenti della Polizia di Frontiera, presente nello scalo aeroportuale catanese, è scattato non appena il personale del punto vendita si è accorto dell’ammanco. Sono state analizzate le immagini dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presenti nell’area partenze, riuscendo subito ad individuare il sospettato, i cui spostamenti sono stati tracciati fino al gate dove l’uomo si è diretto, dopo aver messo a segno il colpo, mescolandosi tra gli altri passeggeri. L’attività d’indagine della squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera ha permesso di risalire alle generalità del passeggero e, dall’analisi incrociata dei dati, è emerso che l’uomo era già salito a bordo dell’aereo, in procinto di decollare. Per questa ragione, i poliziotti sono saliti a bordo dell’aeromobile e hanno invitato l’uomo, seduto al suo posto, a scendere in modo da effettuare alcuni accertamenti negli uffici di Polizia. Davanti all’evidenza dei fatti, l’uomo ha tirato fuori gli occhiali rubati del valore commerciale di oltre 300 euro e il profumo del valore di 120 euro. La refurtiva recuperata è stata restituita alla responsabile del punto di vendita, mentre il 55enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.