Grotte, lite in appartamento: due feriti e tre denunciati

È di tre denunciati e due persone ferite il bilancio di una lite avvenuta all’interno di un appartamento a Grotte. I protagonisti della vicenda sono un 37enne, una 42enne e la figlia 19enne di quest’ultima. Il primo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia mentre le due donne per minacce e lesioni.

Secondo quanto ricostruito tra l’uomo e la compagna i rapporti sarebbero deteriorati negli ultimi tempi. A margine di un incontro avvenuto in casa gli animi si sono accesi e dalle parole si è passati ai fatti con qualche spintone. Sono stati i carabinieri a intervenire sul posto e sedare la discussione.

La donna avrebbe anche raccontato di alcuni maltrattamenti e minacce da parte del compagno. Per questo motivo si starebbe valutando l’attivazione del protocollo “codice rosso”, un iter che cerca di tutelare le persone vittime di violenze.