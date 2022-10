Strano ritrovamento in parco eolico a Grotte: indagini in corso

Una cassetta in ferro chiusa con un lucchetto, contornata di pietre con accanto un sacchetto di plastica da cui fuoriuscivano dei cavi elettrici. È lo strano ritrovamento avvenuto in un parco eolico a Grotte di proprietà di una pensionata di Aragona. A fare la scoperta il figlio della donna che ha denunciato tutto ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini in quella che potrebbe essere l’ennesima intimidazione ai danni di imprenditori in provincia di Agrigento.