Trading online: cresce l’interesse per i CFD, boom di utenti per il broker Capital.com

Le piattaforme di trading online rappresentano il modo più semplice e rapido per accedere ai mercati finanziari. Si tratta di un’opportunità relativamente nuova, che tantissimi piccoli risparmiatori hanno scoperto solo negli ultimi anni. Dal 2017 in poi, infatti, sempre più persone si sono avvicinate al mondo degli investimenti tramite web: sebbene molti broker permettano di operare in maniera diretta sui mercati, la maggior parte dei trader sembra preferire la negoziazione di CFD,

Utilizzando questi strumenti finanziari derivati, infatti, c’è la possibilità di investire su un’ampia gamma di asset, ma senza doverli realmente acquistare e vendere. Inoltre i contratti per differenza permettono di vendere allo scoperto, di sfruttare la leva finanziaria e di investire anche piccole somme. L’interesse nei confronti di questi strumenti è dimostrato dagli enormi volumi di scambi registrati negli ultimi periodi sulle piattaforme dei broker, come Capital.com che si conferma tra i leader del settore. Infatti, leggendo le opinioni su Capital.com presenti sul portale specializzato nel trading online Giocareinborsa.net, si evince che il successo di questo broker sia legato in particolare agli strumenti che mette a disposizione dei propri iscritti.

Il successo del trading online con i CFD

Innanzitutto sarebbe opportuno avere le idee chiare su quello che sono realmente i CFD. Come detto, i contratti per differenza sono strumenti finanziari derivati che permettono di scambiare la differenza di quotazione dell’asset sottostante che si verifica durante un certo periodo di tempo.

Tramite i CFD è possibile fare trading su numerosi asset senza però doverli acquistare. Il trader fa le sue previsioni sull’andamento della quotazione, assumendo posizioni long o short a seconda del pronostico (positivo nel primo caso e negativo nel secondo). Permettono di sfruttare la leva e quindi di operare con piccoli capitali, la posizione può esser mantenuta per il periodo di tempo che si desidera e non sono previste commissioni per lo scambio: al massimo ci sono quelle di overnight.

Affidabilità e convenienza: le caratteristiche principali di Capital.com

Ora possiamo spostare la nostra attenzione sulle caratteristiche del broker Capital.com. Per prima cosa si deve dire che si tratta di un intermediario di grande affidabilità, come dimostrano le licenze ottenute dalle varie autorità di vigilanza: la cipriota CySEC, la britannica FCA, l’australiana ASIC e dalla bielorussa NBRB. Tramite la sua piattaforma è possibile investire con i CFD su svariati mercati: tra azioni, valute, criptovalute, materie prime e indici, gli asset negoziabili sono più di seimila.

Uno dei parametri a cui i trader danno maggiore attenzione dopo la sicurezza e l’ampiezza del catalogo di asset disponibili è sicuramente quello relativo ai costi. Capital.com risulta essere uno dei broker più convenienti, con la massima trasparenza per quanto riguarda le spese a carico dell’utente. Gli spread sono tra i più bassi in assoluto, non ci sono commissioni per l’apertura e la chiusura delle posizioni e per i periodi di inattività e gli interessi di rollover si calcolano solo sulla somma prestata dall’intermediario quando si utilizza la leva.

Opinioni positive su Capital.com

Ovviamente chi si iscrive alla piattaforma avrà l’opportunità di fare pratica e prendere confidenza con i suoi strumenti sfruttando il conto demo. Bisogna fare una precisazione: Capital.com consegna nelle mani degli utenti un capitale virtuale di “soli” 10.000 euro, ma si tratta di una scelta mirata per permettere di vivere un’esperienza di trading più realistica. Inoltre, il broker offre un servizio di assistenza completo disponibile 24 ore su 24 via chat e via telefono.

I pagamenti ed i prelievi possono essere effettuati tramite diversi strumenti: carta di credito o di debito, bonifico bancario e portafogli elettronici come Apple Pay o Paypal. L’interfaccia è semplice da usare e permette di accedere a diversi indicatori tecnici, grafici avanzati e strumenti di gestione del rischio. Ottima anche la parte riservata alla didattica, con un’app formativa, corsi e guide online. Le opinioni degli utenti sono molto positive, visto che il giudizio medio è superiore alle 4,5 stelle su 5, grazie anche all’intelligenza artificiale che fornisce indicazioni personalizzate.