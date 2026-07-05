L’economia siciliana rallenta il passo a causa della congiuntura internazionale ma riesce a registrare comunque un segno positivo e mostra performance leggermente superiori alla media nazionale.

A sostenerlo è il rapporto annuale della Banca d’Italia pubblicato a giugno 2026 e riferito ai dati aggiornati alla fine del 2025 quando l’attività economica nell’Isola è aumentata dello 0,6 per cento. Dopo una prima metà dell’anno brillante, la crescita ha però subito una progressiva frenata nei mesi successivi riuscendo, però, a mantenere un trend di crescita generale.

Edilizia e porti spingono l’Isola

A sostenere l’apparato produttivo è soprattutto il comparto delle opere pubbliche, fortemente trainato dai cantieri del PNRR. I lavori pubblici hanno infatti compensato il pesante calo registrato nell’edilizia privata, portando il valore aggiunto delle costruzioni a un +1,5 per cento. Sul fronte degli scambi con l’estero si registra una netta contrazione del settore petrolifero (-23,4%).

Al contrario, volano le esportazioni non petrolifere (+7,1%), spinte da tre settori chiave come Cantieristica navale (grazie a commesse per il mercato spagnolo) ; Agroalimentare ed Elettronica.

Bene anche il turismo, con le presenze cresciute dell’1,6% grazie ai visitatori stranieri e il trasporto marittimo portuale (+6,2% passeggeri). Resta invece fermo ai dati consolidati il traffico passeggeri negli aeroporti siciliani.

Lavoro ai massimi, disoccupazione in calo

I dati sul mercato del lavoro offrono una doppia lettura. Nel 2025 l’occupazione ha continuato a crescere dello 0,9%. Il tasso di occupazione ha così raggiunto il 47,3 per cento, il valore più alto registrato nell’Isola dal 2019.

La disoccupazione scende al 12,2%. Dietro questi record si nascondono però alcune criticità strutturali che vanno affrontate.

Calano, infatti, le donne occupate, diminuiscono i lavoratori nella fascia dei giovani fra 25 e 34 anni e si riduce il numero di laureati occupati. Il saldo migratorio interno resta sfavorevole, con 30 mila cittadini che hanno lasciato la Sicilia tra il 2019 e il 2024. I flussi in ingresso dall’estero riescono però, per la prima volta, a compensare lo spopolamento interno.

Resta l’allarme povertà visto che la povertà relativa colpisce il 19% delle famiglie.

L’ombra della crisi in Medio Oriente su consumi e credito

Sebbene nel 2025 il reddito delle famiglie sia cresciuto dell’1% in termini reali e la Sicilia abbia affrontato le criticità di quell’anno rispondendo alla crisi globale e confermando la crescita, sia pure in frenata, il futuro prossimo preoccupa famiglie e imprese.

A partire da marzo 2026, lo scoppio del conflitto nel Golfo Persico e il blocco dello Stretto di Hormuz hanno fatto crollare il clima di fiducia dei consumatori. Ad aprile 2026 l’inflazione è tornata a impennarsi al 3,1 per cento a causa del rincaro dei beni energetici.

Nota positiva per le imprese arriva dal credito: i prestiti bancari sono tornati a crescere (+3,4%) grazie al calo dei tassi di interesse. Tuttavia, l’Isola sconta ancora un forte svantaggio rispetto al resto d’Italia. Per i finanziamenti legati alla liquidità, le aziende siciliane pagano un tasso del 6,1%, ben 1,2 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale.

Il Presidente della Regione Schifani: “Conferma che la Sicilia continua a crescere”

Il commento del Presidente della Regione arriva tramite i social network: ” Il Rapporto della Banca d’Italia conferma che la Sicilia sta continuando a crescere che le scelte compiute in questi anni stanno producendo risultati concreti”.

“Nel 2025 l’economia regionale è aumentata dello 0,6 per cento, con una crescita superiore alla media nazionale. Sono dati incoraggianti che si accompagnano all’aumento dell’occupazione, alla crescita delle presenze turistiche e al rafforzamento del sistema produttivo. Particolarmente significativo è il risultato delle imprese: oltre l’80 per cento delle aziende siciliane ha chiuso l’esercizio in utile, mentre le esportazioni non petrolifere sono cresciute del 7,1 per cento, trainate da comparti strategici come agroalimentare, elettronica e cantieristica navale. Positivi anche gli investimenti e il settore delle costruzioni, sostenuto dalle opere pubbliche e dalle risorse del Pnrr”.

Un riconoscimento importante anche sui conti pubblici

“Un riconoscimento importante arriva anche sul fronte dei conti pubblici: la Regione Siciliana ha raggiunto il pieno rientro dal disavanzo, registrando un saldo attivo di bilancio. È il risultato di una gestione rigorosa e responsabile che ci consente oggi di guardare al futuro con maggiore fiducia. Continueremo a lavorare per consolidare questa crescita e creare nuove opportunità per cittadini e imprese”.