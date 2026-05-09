L’euro diventa digitale e la scelta di affiancare questa moneta a quella cartacea circolante serve a garantire una sovranità monetaria che non cambi nel tempo.

Il tema è stato affrontato a Bruxelles in un evento organizzato insieme all’associazione dei bancari, nel corso del quale l’Italia ha ribadito il proprio appoggio all’euro digitale.

Falcone: “Bisogna dimostrare maturità internazionale”

“Oggi ribadiamo il convinto sostegno italiano al progetto dell’euro digitale, destinato a diventare la moneta del futuro e che deve essere uno dei progetti bandiera di questa legislatura europea” ha dichiarato il vice capodelegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE Marco Falcone, a margine dell’evento “Digital Euro, una scelta politica strategica per l’Europa”, co-organizzato in Parlamento Europeo a Bruxelles con l’Associazione Bancaria Italiana e la collaborazione di ben cinque gruppi politici dell’Europarlamento.

“Come Forza Italia e Gruppo PPE, insieme a un fronte ampio e trasversale di forze politiche e colleghi eurodeputati, – prosegue l’eurodeputato – stiamo dimostrando grande maturità politica e attaccamento al progetto europeo, lavorando come Sistema Italia per scrivere assieme le regole del gioco della moneta che rafforzerà la sovranità europea e l’autonomia dei sistemi di pagamento”.

Centrali famiglie e imprese nelle scelte che si faranno

Una condizioni è emersa, però, in modo chiaro. L’euro digitale non deve rappresentare un costo ma una occasione, una convenienza per famiglie e imprese europee: “Per noi – sottolinea Falcone – resta centrale un principio: l’euro digitale deve essere conveniente per famiglie e imprese. Per questo sosteniamo con forza l’abbattimento delle commissioni”.

E’ una scelta di campo perché se costerà si rischia il fallimento del progetto “L’euro digitale funzionerà se sarà percepito come conveniente da esercenti e famiglie, occorre quindi favorire l’utilizzo quotidiano da parte di tutti. Su molti altri aspetti – sottolinea Falcone – è già stata raggiunta un’intesa positiva. Ora serve lo scatto finale per arrivare rapidamente al voto in Plenaria” ha concluso Falcone.

La posizione pentastellata e di Fratelli d’Italia

“La sovranità monetaria permette di diminuire costi e rafforzarci”, ha dichiarato l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico a margine dell’evento. “Progetto molto ambizioso, ma viene fatta troppa demagogia”, ha aggiunto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Giovanni Crosetto.