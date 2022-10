Ubriachi alla guida: denunciati in 7 dalla Polizia

Nel corso dell’ultimo fine settimana, nell’ambito di un rafforzamento degli specifici servizi finalizzati a prevenire le cd. Stragi del sabato sera, la Polizia di Stato di Agrigento, ha accertato che 7 conducenti guidavano in stato di ebbrezza alcolica.

Nello specifico, gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento nel corso dei servizi effettuati a Canicattì e San Leone, località balneare di Agrigento, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, due uomini, di 28 e 49 anni, di Castrofilippo e Favara, essendo stati trovati con valori due volte superiori al limite consentito per legge, nonché una donna di 35 anni, di Agrigento, trovata con un valore tre volte oltre il limite consentito per legge. Altri 4 uomini, di 17, 19, 24 e 42 anni, sono stati sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebrezza alcolica, con valori di poco superiori ai limiti consentiti per legge.

Nel corso degli specifici servizi, in totale, sono state accertate 34 infrazioni, ritirate 3 patenti di guida e 4 carta di circolazione, sequestrato 1 veicolo, decurtati 105 punti-patente.