Una domenica non particolarmente “felice” per le due squadre agrigentine che sono scese in campo. Il Licata impatta 1-1 contro il Locri mentre il Canicattì perde in trasferta 2-1 contro il Santa Maria Cilento.

I gialloblù di Pippo Romani erano anche partiti bene sbloccando subito il risultato, dopo appena quattro minuti, con il difensore Mudasiru. Il pareggio per gli ospiti è stato siglato da Furina. Licata che non ha ancora vinto in questo campionato e che momentaneamente occupa l’ultima posizione in classifica.

Domenica storta per il Canicattì che perde 2-1. Biancorossi che erano passati in vantaggio con un gol di Pippo Raimondi ma che hanno subito la rimonta dei padroni di casa che hanno pareggiato con Ferrante e ribaltato la gara con Tandara.

RISULTATI 5ª GIORNATA SERIE D – GIRONE I

Catania – Castrovillari 4-0

Trapani – Cittanova 1-1

Licata – Locri 1-1

Santa Maria Cilento – Canicattì 2-1

Ragusa – Sant’Agata 1-0

Aversa – Lamezia Terme 0-2

San Luca – Paternò 1-1

Sancataldese – Acireale 0-1

Vibonese – Mariglianese 1-0