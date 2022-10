Si finge madre di una vicina e ruba gioielli per 6 mila euro ad anziana

Furto da 6mila euro ieri pomeriggio ai danni di un’anziana residente a Caltanissetta. La donna, 97 anni, nel pomeriggio ha aperto a una sconosciuta – che si è finta la mamma della vicina di casa – e l’ha fatta entrare nella propria abitazione.

Ricevuta una telefonata dalla nipote si è distratta e in quel lasso di pochi minuti l’ospite ha “ripulito” la stanza da letto dei gioielli, rubando anche 25 euro in contanti. Quando l’anziana ha posato il telefono la donna non c’era più.

E’ stata la stessa nipote, sentito il racconto della nonna, ad allertare i carabinieri giunti poco dopo. Ai militari l’anziana ha fornito una precisa descrizione della donna: corporatura robusta, mora, di nazionalità italiana, intorno ai 50 anni, e con il volto coperto da una mascherina.