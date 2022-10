Castrofilippo, la missione in America degli amministratori. Incontri e riunioni per potere incrementare i rapporti economici e culturali tra le due comunità. Festeggiati i 105 anni della signora Anna Emanuele.

Incontri, riunioni, ed un importante momento quello per i festeggiamenti dei 105 anni della signora Anna Emanuele con la consegna di una targa. Sono giorni intensi, quelli che la delegazione di Castrofilippo sta vivendo negli Stati Uniti d’America dove si è recata in visita istituzionale. Oltre al sindaco Franco Badalamenti della delegazione fanno parte il vice sindaco Angela Maria Acquista ed una rappresentanza dell’associazione di volontariato Giubbe Verdi protezione civile di cui è presidente Salvatore Graci. Obiettivo primario della missione è quello di rinsaldare i rapporti tra la comunità castrofilippese che vive in America ed il loro paese di origine. L’invito agli amministratori di Castrofilippo era stato rivolto nei mesi scorsi da John Inzalaco Presidente del “Saint Antonio Abate Fraternal Society of Castrofilippo Inc.”In questi giorni di permanenza in America- dichiara il sindaco Franco Badalamenti- oltre ad incontrare i nostri concittadini abbiamo effettuato una serie di incontri e di riunioni che hanno come obiettivo quello di potere incrementare gli scambi culturali ed economici tra i Castrofilippesi residenti a New York e la nostra comunità. Ci sono delle buone opportunità che potrebbero essere sfruttate in maniera importante. Mi ha fatto inoltre tantissimo piacere- aggiunge il sindaco- potere festeggiare i 105 anni della signora Anna Emanuele, che ho trovato in perfetta forma, lucida e con ricordi del suo paese di origine Castrofilippo ancora tremendamente vivi. A lei- conclude il sindaco di Castrofilippo – abbiamo consegnato una targa ricordo per questo importante traguardo raggiunto”. In America anche una delegazione delle Giubbe Verdi che la comunità Castrofilippese di New York ha invitato per potere personalmente ringraziare per l’impegno profuso durante la pandemia di Covid 19 nei confronti dei connazionali che vivono in Italia