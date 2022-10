Rapina in agenzia viaggi, 5 arresti a San Cataldo

Cinque arresti per rapina aggravata in concorso a una agenzia di viaggi della provincia di Caltanissetta. Tra la refurtiva anche una dozzina di modellini di nave. I carabinieri della Tenenza di San Cataldo, con il supporto dello Squadrone Cacciatori di Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone di San Cataldo: una misura in carcere e quattro arresti domiciliari, per una rapina a un’agenzia di viaggi dello scorso 19 agosto, quando cinque persone, alcune delle quali avrebbero minacciato la titolare dell’agenzia e le due impiegate, si sarebbero impossessate di un ventilatore, un frigorifero, una stampante, una Tv, un computer fisso, dodici modellini di varie dimensioni di navi da crociera, tre orologi, un case di Pc, un telefono fisso e una stampante, per un valore complessivo pari a circa 3 mila euro, caricandoli su un furgone, e dandosi successivamente alla fuga.