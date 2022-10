Disordini allo stadio Esseneto, denunciato ultras dell’Akragas

Un tifoso dell’Akragas è stato denunciato a piede libero per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, travisamento e resistenza a pubblico ufficiale. C’è una prima svolta investigativa sui disordini avvenuti all’esterno dello stadio Esseneto di Agrigento in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale disputata martedì’ tra i padroni di casa e la Nissa.

Secondo quanto ricostruito un gruppo di tifosi akragantini avrebbe organizzato un agguato nei confronti dei supporters nisseni giunti da Caltanissetta con un minibus. Mazze e pietre erano le “armi” designate. Soltanto l’attività preventiva degli agenti di polizia, impegnati nel servizio d’ordine pubblico, ha scongiurato il peggio.

Un passamontagna è stato recuperato nei pressi di via Toniolo. Uno dei facinorosi è stato bloccato e denunciato ma ulteriori indagini sono ancora in corso. Un episodio che si aggiunge a quanto avvenuto nel mese di agosto a margine del derby di coppa Italia con il Favara. In quell’occasione furono arrestati sette ultras dell’Akragas.